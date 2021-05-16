МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение из-за грозы, града и ливня

МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение из-за грозы, града и ливня
Ленобласть ждет шторм. Фото: Pixabay

В Ленинградской области спасатели предупредили местных жителей о надвигающемся шторме.

В воскресенье, 16 мая, в Ленобласти пройдут ливни, грозы и град. Непогода накроет область начиная с 11-14 часов. Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

Такая погода увеличивает риск ДТП, происшествий на воде, ж/д транспорте, авиапроисшествий. Также повышается вероятность аварий на линиях электропередач, объектах ЖКХ. Кроме того, может подтопить дворы и дороги.

Жителей Ленобласти призвали по возможности не выходить из дома, закрыть окна, не залезать на крышу и держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гроза, дожди и ветер ждут жителей Петербурга в воскресенье. В целом температура воздуха будет близка к майской норме.

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