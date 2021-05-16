Гроза, дожди и ветер: какая погода ждет жителей Петербурга в воскресенье

Гроза, дожди и ветер: какая погода ждет жителей Петербурга в воскресенье
В городе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В воскресенье, 16 мая, над Северной столицей будет царствовать тыловая, холодная часть антициклона. Погода будет дождливой.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса. По его данным, сегодня петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Не исключаются грозы. В целом температура воздуха будет близка к майской норме.

Сегодня воздух прогреется до +17…+19 градусов. В Ленобласти прогнозируется от +15 до +20 градусов. Скорость северо-западного ветра в Петербурге достигнет 5-10 метров в секунду. При грозе он усилится до порывистого.

«Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы не обрадовал: ждать жаркое лето не стоит.

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