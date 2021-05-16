Мурашко призвал россиян прививаться, а не ждать третьей волны COVID

Мурашко считает, что подъем заболеваемости не нужно ждать, его нужно "профилактировать". Фото: Минздрав РФ

Мурашко считает, что подъем заболеваемости не нужно ждать, его нужно "профилактировать". Фото: Минздрав РФ

Российский министр здравоохранение Михаил Мурашко призвал граждан вакцинироваться от ковида, а не дожидаться следующей волны пандемии.

Об этом Глава Минздрава заявил в воскресенье, 16 мая, в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ведомство часто получает вопросы от россиян о риске возникновения третьей волны. Он назвал такие вопросы абсурдными. Мурашко считает, что подъем заболеваемости не нужно ждать, его нужно «профилактировать».

«Авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — подчеркнул министр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий. 20% участников опроса ответили да, еще 18% заявили, что сделают прививку в любом случае.