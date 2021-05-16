Стало известно, сколько женщин и детей избили в Петербурге с начала года

С января по май от побоев погибли шесть женщин и трое несовершеннолетних. Фото: unsplash

С января по май от побоев погибли шесть женщин и трое несовершеннолетних. Фото: unsplash

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыло данные по домашнему насилию в начале 2021 года в Северной столице.

С начала года петербургская полиция завела девять уголовных дел по статье 116 УК РФ, связанных с побоями женщин и детей. Об этом пишут «Невские новости».

С января по май от побоев погибли шесть женщин и трое несовершеннолетних. Согласно статистике, за 2020 год в городе на Неве избитыми оказались 21 женщина и 54 детей. Годом ранее городская полиция зарегистрировала дела об избиении 35 женщин и восьми детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскивает насильников женщины и студентки. Накануне на девушку напал мужчина в подъезде на улице Адмирала Черокова. Он изнасиловал девушку и скрылся с места преступления. Второе происшествие было в парке Героев-Пожарных.