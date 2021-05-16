Полиция Петербурга разыскивает насильников женщины и студентки

Полиция Северной столицы ищет мужчин, которые изнасиловали женщин 13 и 14 мая. В полиции уже возбудили уголовные дела.

В полицию Петербурга обратилась студентка колледжа, сообщают «Невские новости». Накануне на неё напал мужчина в подъезде на улице Адмирала Черокова. Он изнасиловал девушку и скрылся с места преступления. Сотрудники полиции отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили приметы насильника.

Второе происшествие было в парке Героев-Пожарных. Мужчина сначала избил 35-летнюю женщину, а потом изнасиловал её. Жертву госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП. В 18:10 пьяный мужчина, управляя автомобилем заявительницы, у дома 34 по улице Варшавская въехал в припаркованную машину «Мазда-3».