В Петербурге пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от женщины 1974 года рождения. 15 мая около 18:00 её 37-летний знакомый, находясь в своей квартире по Новоизмайловскому проспекту, похитил ключи от принадлежащего ей автомобиля «Шевроле Вольт».

После он угнал иномарку. В 18:10 пьяный мужчина, управляя автомобилем заявительницы, у дома 34 по улице Варшавская въехал в припаркованную машину «Мазда-3». Мужчину задержали на месте ДТП. В отношении него составили административный протокол по статье 12.8.3 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала угонщика ВАЗа в Зеленогорске. Ранее в полицию региона поступило сообщение от 55-летнего мужчины о том, что 10 мая от дома 22 по улице Любимая города Зеленогорска неизвестный похитил автомобиль «ВАЗ-2101», принадлежащий его 29-летнему сыну.