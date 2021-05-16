Полиция поймала угонщика ВАЗа в Зеленогорске

При водители не оказалось документов на указанный автомобиль. Фото: пресс-служба "Авито Авто

При водители не оказалось документов на указанный автомобиль. Фото: пресс-служба "Авито Авто

Сотрудники полиции в Ленобласти по проспекту Королева, 27/1 остановили автомобиль «ВАЗ-2101» под управлением пьяного ранее судимого 35-летнеговодителя. При нём не оказалось документов на указанный автомобиль.

Ранее в полицию региона поступило сообщение от 55-летнего мужчины о том, что 10 мая от дома 22 по улице Любимая города Зеленогорска неизвестный похитил автомобиль «ВАЗ-2101», принадлежащий его 29-летнему сыну.

Возбудили уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге арестовал проректора Военмеха Марата Гогуадзе. По версии следствия, он два года по подписывал приказы, которые увеличивали зарплаты его подчиненных. Премии Гогуадзе якобы забирал себе.