Суд в Петербурге арестовал проректора Военмеха Марата Гогуадзе

Суд заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве проректора Военмеха Марата Гогуадзе.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Он просил заменить заключение домашним арестом для заботы о больной бабушке и жене с хроническими заболеваниями и маленьких детях. Также у него много грамот, он помогал старикам. Его всё равно заключили под стражу.

Гогуадзе арестован до 11 июня.

Проректор Военмеха задержали два дня назад. По версии следствия, он два года по подписывал приказы, которые увеличивали зарплаты его подчиненных. Премии Гогуадзе якобы забирал себе. Так он мог присвоить более 3 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование. Жительница Северной столицы обратилась за помощью к врачам и рассказала об изнасиловании.