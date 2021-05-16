Рабочая неделя стартует в Ленобласти с жары до +24 градусов

Рабочая неделя стартует в Ленобласти с жары до +24 градусов
Жара ждет жителей Ленобласти в понедельник. Фото: pixabay

Жителей Ленинградской области ждет жаркая погода в начале рабочей недели. В разгар дня воздух прогреется до +24 градусов.

Об этом свидетельствует ежедневный прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночь на 17 мая пройдет без осадков. Местами регион может накрыть туманом. А ближе к вечеру все-таки ожидается небольшой дождь.

Юго-восточный, восточный ветер днем усилится до умеренного. Грядущей ночью в Ленобласти похолодает до +10…+12 градусов. Днем погода разгуляется и столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление ночью немного повысится, а днем — понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение из-за грозы, града и ливня.

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