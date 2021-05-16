МЧС предупредило петербуржцев о грозе и сильном дожде

Сегодня вечером, 16 мая, на Северную столицу обрушатся сильные дожди и грозы. Об этом петербуржцев предупредили в главном управлении МЧС по городу.

В предупреждении спасателей говорится, что в вечерние часы воскресенья в Петербурге начнутся грозы и сильные дожди. Жителям города порекомендовали быть внимательными и осторожными.

Петербуржцам также напомнили основные правила безопасного поведения при грозе. На улице стоит держаться подальше от электропроводки, водостоков, антенн. Дома лучше не стоять рядом с окном, и по возможности выключить электробытовые приборы.

С балкона стоит убрать хозяйственные вещи и закрыть окна. Машину поставить вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам рекомендуют избегать рекламных щитов, деревьев и шатких строений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение из-за грозы, града и ливня.