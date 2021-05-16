Один за другим: теперь эвакуируют посетителей ТЦ «Мега Парнас»

Во Всеволожском районе проходит эвакуация торгово-развлекательного центра «Мега Парнас». Людей выводят на улицу.

В воскресенье вечером, 16 мая на севере города происходит эвакуация «Мега Парнас». На пересечении КАДа и проспекта Энгельса пришлось выводить посетителей комплекса. Об этом сообщает «78 канал».

Причина эвакуации уточняется. Все обстоятельства инцидента станут известны позднее.

Аналогичное происшествие отнюдь не первое за сегодня. Так, сегодня днем об эвакуации по громкой связи объявила администрация ТЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово.

Сообщалось, что по опубликованному ролику заметно, как толпа со второго этажа двинулась на выход, но у продолжающих работать эскалаторов собралась «пробка». Люди стояли и ждали своей очереди на спуск, не соблюдая социальную дистанцию. Многие при этом были без защитных масок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге младшеклассники «пошутили» и заявили в полицию о «нападении» на школу на Народной.