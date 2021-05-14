«Пошутили»: в Петербурге младшеклассники заявили в полицию о «нападении» на школу на Народной

В четверг, 13 мая, около двух часов дня в отдел полиции Невского района Северной столицы поступило сообщение из службы 112 о подозрительном звонке.

Неизвестный заявил в экстренную службу о чрезвычайном происшествии возле школы на Народной улице. По словам звонившего, у здания происходила настоящая паника: огонь охватил людей и машины, старшеклассник с оружием угрожал окружающим. Как утверждал заявитель, были даже пострадавшие.

Этим, однако, дело не кончилось: звонки продолжались. Абонент сообщал и о пожаре в казанской школе, и о гибели школьников на Московском проспекте, — все это перемежалось нецензурной бранью. Причем диспетчеры экстренной службы понимали, что голоса на том конце провода — детские.

Правоохранители вычислили, кому принадлежал номер, с которого поступали хулиганские звонки. Владельцем телефона оказался бизнесмен, проживающий на проспекте Большевиков. В тот день мужчина впервые доверил своему 9-летнему сыну смартфон, чтобы мальчик мог быть на связи с родители.

Выяснилось, что школьник с друзьями отправился гулять после уроков, и дети решили развлечься, не подумав о том, что наказание за хулиганский проступок может быть суровым. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Этот инцидент с детьми особенно возмутителен, поскольку произошел сразу после трагических событий в Казани — 11 мая 19-летний студент колледжа и бывший выпускник гимназии №175 вернулся в стены родной школы с оружием. Юноша расстрелял 9 человек, среди которых семеро детей и две учительницы.

После чудовищной истории не только в Казани, но и других городах России, — в том числе, в Петербурге, — усилили контроль за безопасностью в школах. В Северной столице, напомним, уже несколько лет анонимы регулярно сообщают о «минированиях» различных объектов — под «угрозу» попадают суды, детские сады, школы, больницы, торговые центры…

К счастью, подозрительных предметов правоохранители не находят, но мероприятия часто срывают уроки или судебные заседания, а также причиняют массу неудобств обычным людям. Например, посетителям торговых комплексов, вынужденным тратить время на эвакуацию и ожидание завершения проверки. Так, 11 мая «бомбы» искали в 645 городских школах — на улицу вывели, в общей сложности, почти 6 тысяч человек.