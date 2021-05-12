Петербургская полиция 11 мая искала бомбы в 645 школах

Во вторник, 11 мая, анонимы сообщили о планируемых терактах в школах Петербурга. Бомбы так и не нашли.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полдень директор школы №46 «Центр реабилитации и милосердия» обратился в полицию. Он сообщил, что на электронную почту школы поступило сообщение о заложенных бомбах в школах. В каких конкретно — аноним уточнять не стал. Почтовый ящик «минера» расположен на технической площадке США.

Сотрудникам полиции Петербурга пришлось обыскать 645 школ. Взрывчатых веществ или взрывных устройств так и не нашли.

Руководство 10 школ решило на всякий случай эвакуировать учеников и персонал. Всего на улицу вывели 5 988 человек. Остальные учебные заведения не стали эвакуироваться.

Проверки школ закончились только в 17:35. Материалы передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью спасатели тушили общежитие в Купчино.