Ночью спасатели тушили общежитие в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга сред ночи произошел пожар. Спасатели тушили квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось в ночь на среду, 12 мая, в доме 71/4 по Будапештской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, в указанном доме располагается общежитие. На кадрах видно, что на место выезжало несколько пожарных машин.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погиб владелец автосервиса, сгоревшего ночью в Зеленогорске. По словам очевидцев, мужчина умер от инфаркта, спасая из пожара автомобили.