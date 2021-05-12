Умер от инфаркта: погиб владелец автосервиса, сгоревшего ночью в Зеленогорске

Умер от инфаркта: погиб владелец автосервиса, сгоревшего ночью в Зеленогорске
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ночью в Курортном районе Петербурга спасатели потушили пожар в автосервисе. Погиб его владелец.

Возгорание произошло во вторник, 11 мая, в Зеленогорске на улице Любимова, 22. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина успел выкатить пять автомобилей и скончался от инфаркта. Точные причины гибели предстоит выяснить.

Как сообщает 78.ru, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в покрасочном цехе. Прибывшим медикам не удалось спасти пострадавшего.

В 01:00 пожар был ликвидирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автосервис на улице Любимова тушили 20 спасателей, прибывших на четырех спецмашинах.

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