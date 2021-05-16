Петербуржцам не понравился корпоратив на территории памятника природы «Дудергофские высоты»

В Петербурге в Красносельском районе города горожане увидели громкое мероприятие, которое решили организовать прямо на территории памятника природы «Дудергофские высоты». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Так воскресным днем, 16 мая, петербуржцы очень удивились, как компания решила провести время на свежем воздухе в парке, где не положено осуществлять массовые мероприятия.

Позднее оказалось, что компания «Электромашина» осуществляла в заказнике «Дудергофские высоты» экологическую акцию по посадке деревьев.

Несмотря на благой запрос, сторонние наблюдатели решили, что экологическую акцию больше походила на загородную увеселительную прогулку группой людей. Компания приятно проводила время с разнообразными закусками.

Кроме того, отдыхающие припарковали автомобили возле памятника природы и в «Дудергофских высотах», для своего удобства развернули шатры и площадку со сценой под навесом.

В Сети автор поста рассказала, что после беседы с правоохранителями праздник не кончился. Торжество все также продолжалось на территории заповедника.

Стало известно, что комитетом по природопользованию будет проведена проверка по факту сообщений о нарушениях. При этом, виновных лиц пообещали привлечь к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исторические рамы в доме Шведерского вопреки закону были заменены.