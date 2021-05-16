Названы симптомы, указывающие на клещевой энцефалит

Врач-инфекционист Софья Русанова рассказала о симптомах клещевого энцефалита. Согласно мнению специалиста, симптомы данной болезни бывают совершенно разными. Это будет зависеть от клинической формы.

Софья Русанова объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что следует прислушаться к организму и знать, что признаки интоксикации, ломота в мышцах и суставах, высокая температура и головная боль могут являться симптомами клещевого энцефалита.

Стоит заметить, что одной из самых простых форм клещевого энцефалита будет лихорадочная.

Русанова напомнила о менингеальной форме болезни. В этом случае будет болеть голова, может случиться тошнота и рвота.

Кроме того, инфекционист предупредила о таких формах, которые сопровождаются параличами.

Также Софья Русанова призывает, пока в России не закончился период активности клещей, относиться более настороженно к выбору одежды перед тем, как отправиться в лес.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам-дачникам необходимо привиться от энцефалита,