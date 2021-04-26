Петербуржцам-дачникам необходимо привиться от энцефалита

В этом году клещей очень много. Фото: Pixabay

В этом году клещей очень много. Фото: Pixabay

На данный момент клещи успели покусать 16 человек.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют петербуржцам, которые планируют ездить на дачу, сделать прививку от энцефалита. Они предупредили горожан об ожидаемой высокой активности клещей, которые часто становятся переносчиками различных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент жертвами клещей стали 16 человек – и это несмотря на неблагоприятную погоду. Чаще всего с укусами в больницу обращались жители Пушкинского района. Также укусы зафиксированы в Колпинском, Красногвардейском, Приморском, Курортном, Невском районах.

На данный момент прививку от энцефалита сделали уже 15 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти клещи покусали 13 человек: один заразился боррелиозом.