В Ленобласти клещи покусали 13 человек: один заразился боррелиозом

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Случаи укусов клещей зарегистрировали в шести районах региона.

В Ленинградской области стало известно о 13 жителях, которых покусали клещи. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Первый случай произошел всего неделю назад.

Известно, что случаи укусов зарегистрированы в шести районах региона: Киришском, Всеволожском, Кингисеппском, Выборгском, Тихвинском и Тосненском. Как минимум один клещ являлся переносчиком боррелиоза.

В ведомстве отметили, что все районы Ленобласти являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. В связи с этим граждане должны быть осторожнее и в случае чего важно обращаться к врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю клещи покусали 18 человек. Никто из горожан не успел заболеть инфекциями, которые передаются от насекомых.