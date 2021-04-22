В Ленобласти клещи покусали 13 человек: один заразился боррелиозом

Случаи укусов клещей зарегистрировали в шести районах региона.
В Ленинградской области стало известно о 13 жителях, которых покусали клещи. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Первый случай произошел всего неделю назад.
Известно, что случаи укусов зарегистрированы в шести районах региона: Киришском, Всеволожском, Кингисеппском, Выборгском, Тихвинском и Тосненском. Как минимум один клещ являлся переносчиком боррелиоза.
В ведомстве отметили, что все районы Ленобласти являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. В связи с этим граждане должны быть осторожнее и в случае чего важно обращаться к врачу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю клещи покусали 18 человек. Никто из горожан не успел заболеть инфекциями, которые передаются от насекомых.