В Ленобласти клещи покусали 13 человек: один заразился боррелиозом

В Ленобласти клещи покусали 13 человек: один заразился боррелиозом
Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Случаи укусов клещей зарегистрировали в шести районах региона.

В Ленинградской области стало известно о 13 жителях, которых покусали клещи. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Первый случай произошел всего неделю назад.

Известно, что случаи укусов зарегистрированы в шести районах региона: Киришском, Всеволожском, Кингисеппском, Выборгском, Тихвинском и Тосненском. Как минимум один клещ являлся переносчиком боррелиоза.

В ведомстве отметили, что все районы Ленобласти являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. В связи с этим граждане должны быть осторожнее и в случае чего важно обращаться к врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю клещи покусали 18 человек. Никто из горожан не успел заболеть инфекциями, которые передаются от насекомых.

боррелиоз клещ ленинградская область


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Границы Финляндии останутся закрытыми для иностранцев до 25 мая
В Ленобласти клещи покусали 13 человек: один заразился боррелиозом
Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город» на русском языке
В Ленобласти под колесами иномарки умерла 84-летняя пенсионерка
В Кудрово во время пожара пострадал мужчина
Сергей Перминов восхитился «пятилеткой Дрозденко»
В Выборгском районе в квартире вспыхнула стиральная машина
Российские авиакомпании смогут летать в 15 стран