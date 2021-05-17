Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольших дождей и тепла

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольших дождей и тепла
В городе ожидаются небольшие дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 17 мая, в Петербурге будет по-летнему тепло. Местами город окутает туман.

Температура воздуха днем составит +22…+24 градуса. В конце дня в Северной столице пройдет небольшой дождь.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по городу и Ленинградской области, днем подует юго-восточный, восточный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в понедельник задерживают один рейс. С задержкой вылетит рейс DP 569 до Перми.

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