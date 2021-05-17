В Пулково в понедельник задерживают один рейс

В Пулково в понедельник задерживают один рейс
Пассажирам, отправляющимся в Пермь придется проявить терпение. Пулково. Фото: Baltphoto

Сегодня в понедельник, 17 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали один внутренний рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс DP 569 до Перми. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Победа» поднимется в небо в 06:40, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 500 тысяч пассажиров на майские праздники вынудили Пулково работать на износ.

Также Gazeta.SPb писала, что между городом на Неве и столицей Азербайджана Баку открывается прямое авиасообщение с 18 мая.

задержка рейса новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в понедельник задерживают один рейс
Татьяна Брухунова имеет любовника, про которого ее муж Петросян знает
Граффити с Даниилом Хармсом оставят петербуржцам
На Университетской набережной велосипедиста иномарка протащила в след за ...
Филипп Киркоров о Manizha: «Я ее поклонник»
В Петербурге ночной велопробег осветит ж/д вокзалы города
Диетолог рассказала когда и сколько пить воды в жару
Центральный банк собирается ввести «родительский контроль» за счетами подростков