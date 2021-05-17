В Пулково в понедельник задерживают один рейс

Сегодня в понедельник, 17 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали один внутренний рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс DP 569 до Перми. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Победа» поднимется в небо в 06:40, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 500 тысяч пассажиров на майские праздники вынудили Пулково работать на износ.

Также Gazeta.SPb писала, что между городом на Неве и столицей Азербайджана Баку открывается прямое авиасообщение с 18 мая.