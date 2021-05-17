Россиян предупредили о приходе «супервысоких» температур

Россиян предупредили о приходе &#171;супервысоких&#187; температур
Регионы России столкнутся с аномально высокими температурами. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, «супервысокие температуры» ожидаются в Астраханской области в ближайшие дни. Аналогичная погода установится в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что жаркая погода также прогнозируется в Калмыкии и на Ямале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольших дождей и тепла. Температура воздуха днем составит +22…+24 градуса.

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