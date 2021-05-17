Полиция Петербурга накрыла мастерскую по разбору угнанных иномарок

Спустя несколько дней сотрудники угрозыска Фрунзенского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след похитителя. Фото: pixabay.com

Спустя несколько дней сотрудники угрозыска Фрунзенского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след похитителя. Фото: pixabay.com

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от 43-летней женщины о том, что от дома 47 по Дунайскому проспекту похитили принадлежащий ей автомобиль «Киа Спортейдж», стоимостью 900 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Спустя несколько дней сотрудники угрозыска Фрунзенского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след похитителя. Им оказался 44-летний неработающий житель Петергофа. Злоумышленника задержали у дома 24/3 на улице Братьев Горкушенко. Как оказалось, в его пользовании находятся три гаража, расположенных недалеко от места его задержания.

В ходе обысков полицейские обнаружили там множество различных комплектующих для автомобилей корейского производства, что дало основания полагать, что задержанный причастен явно не к одной краже.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили, что на его счету еще две кражи «корейцев» той же модели. Одна из иномарок была похищена в сентябре прошлого года на пересечении улиц Счастливая и проспекта Народного Ополчения, а вторая в начале февраля от дома 26/2 на Новоизмайловском проспекте.

Подозреваемый задержали на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

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