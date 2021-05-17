Мотоциклист снес ребенка на велосипеде во Всеволожском районе, оставив его лежать на дороге

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием ребенка. Разъехаться не смогли водители мотоцикла и велосипеда.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 16 мая, в садоводстве «Восток» массива Дунай. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Дунай/Сады» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, участники движения столкнулись на выезде из СНТ, в районе 6-й улицы, в 17:35. На кадрах видно, что байкер выехал из «Востока», а ему наперерез выскочил мальчик лет девяти-десяти. Его велосипед воткнулся в мотоцикл. Ребенок слетел на асфальт. Было видно, что он очень испугался, а после начал хвататься за ногу.

В комментариях пользователи отметили, что считают виноватыми обоих участников ДТП. Первый оставил место происшествия, а второй не уступил тому, кто едет по главной дороге.

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