Мотоциклист снес ребенка на велосипеде во Всеволожском районе, оставив его лежать на дороге

Мотоциклист снес ребенка на велосипеде во Всеволожском районе, оставив его лежать на дороге
Водитель мотоциклиста набрал достаточно высокую скорость. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием ребенка. Разъехаться не смогли водители мотоцикла и велосипеда.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 16 мая, в садоводстве «Восток» массива Дунай. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Дунай/Сады» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, участники движения столкнулись на выезде из СНТ, в районе 6-й улицы, в 17:35. На кадрах видно, что байкер выехал из «Востока», а ему наперерез выскочил мальчик лет девяти-десяти. Его велосипед воткнулся в мотоцикл. Ребенок слетел на асфальт. Было видно, что он очень испугался, а после начал хвататься за ногу.

В комментариях пользователи отметили, что считают виноватыми обоих участников ДТП. Первый оставил место происшествия, а второй не уступил тому, кто едет по главной дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три человека пострадали при лобовом ДТП в Стрельне.

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