Три человека пострадали при лобовом ДТП в Стрельне

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП. В Результате лобового столкновения машин пострадали три человека.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 17 мая. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что после удара одну из машин выбросило на тротуар в сторону остановки общественного транспорта. Пешеходы не пострадали.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате ДТП пострадали три человека, двум их них потребовалась помощь медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорогу в Стрельне не смогли поделить машины марок Toyota RAV4 и Hyundai.