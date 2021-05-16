На место аварии на Санкт-Петербургском проспекте в Стрельне прибыли толпы пожарных и несколько скорых

На место аварии на Санкт-Петербургском проспекте в Стрельне прибыли толпы пожарных и несколько скорых
Серьезная авария произошла в Стрельне. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Петродворцовом районе в поселке Стрельна случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Стрельне в Петродворцовом районе на Санкт-Петербургском проспекте, недалеко от Константиновского дворца случилось довольно серьезное ДТП.

На видео, опубликованном в Сети, заметно, что водитель Hyundai на очень высокой скорости двигался вперед. При этом, «Toyota RAV4» решила развернуться, пытаясь успеть это сделать перед приближающимся Hyundai. Поворачивая, водитель не уступил при повороте встречному автомобилю. Поэтому маневр сделать не удалось и черная иномарка на скорости влетела в «Toyota».

Авария случилось прямо напротив остановки общественного транспорта. Люди, стоявшие там, буквально в последний момент сумели отскочить.

На место происшествия прибыло несколько машин пожарной охраны, скорые и полиция. В данный момент о состоянии потерпевших неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоледи на «Porsche Cayenne» и грузовичок строительного магазина прижались друг к другу на Фонтанной.

дтп новости СПб Петродворцовый район стрельна


 

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