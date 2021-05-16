Автоледи на «Porsche Cayenne» и грузовичок строительного магазина прижались друг к другу на Фонтанной

Авария на Фонтанной улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария на Фонтанной улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого «Porsche Cayenne» притерся с грузовичком строительного магазина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы иномарка «Porsche Cayenne» и грузовик, который развозит строительные материалы, притерлись друг к другу на Фонтанной улице, перед улицей Некрасова.

Известно, что за рулем иномарки находилась девушка. Столкновение двух транспортных средств, по словам очевидцев происходящего, днем 16 мая сильно затрудняли разъезд.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что столкновение было не особо существенным, поэтому вряд ли кто-то из участников ДТП пострадал.

На момент публикации фото на кадрах не заметны сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Маршала Казакова и проспекте Героев случилась очередная авария.