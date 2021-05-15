На улице Маршала Казакова и проспекте Героев случилась очередная авария

В Петербурге в Красносельском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое в данном месте происходит уже далеко не в первый раз. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красносельском районе на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Героев случилась очередная авария легкового автомобиля и грузовика.

Очевидец происходящего, сделавший фотографии ДТП, негодует, почему до сих пор в данном месте не установят стрелку на светофор, которая значительно разгрузит движение.

На изображении заметно, что место происшествия со всех сторон огородили специальными знаками.

На данный момент о состоянии водителей, попавших в аварию ничего не известно. Однако, судя по фото, на месте ДТП еще нет ни сотрудников Госавтоинспекции, ни машин скорой медицинской помощи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в дорожно-транспортном происшествии во Фрунзенском районе прилетело старой «Mazda» и каршерингу.