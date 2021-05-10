В ДТП во Фрунзенском районе прилетело старой «Mazda» и каршерингу

В ДТП во Фрунзенском районе прилетело старой &#171;Mazda&#187; и каршерингу
Авария затрудняет движение. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого стало затруднено движение. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе города на перекрёстке Лиговского и Кузнечного в сторону площади Восстания случилась авария. Так, иномарка «Mazda 929» догнала вторую машину «Kia Rio XLine».

Каршеринг же остановился на перекрестке ему был красный свет, однако водитель «Mazda» вероятно перепутал с зелёным и влетел в зад каршерингу.

Сообщается, что в связи со случившемся затруднено движение в среднем ряду и левый поворот на Кузнечный переулок.

Когда очевидец происходящего делился кадрами с места происшествия, то на месте ДТП не было замечено ни машин скорой медицинской помощи, ни сотрудников Госавтоинспекции. Данный о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, ночью в Петербурге Пять углов осветили мигалки скорых и полиции: страшная авария закончилась срочной госпитализацией водителя.

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