Минувшей ночью в Петербурге Пять углов осветили мигалки скорых и полиции: страшная авария закончилась срочной госпитализацией водителя

В Петербурге в Центральном районе города случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован водитель одного из транспортных средств. Об этом сообщает «78.ru», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В Центральном районе Северной столицы у Пяти углов произошла авария. Рано утром около четырех утра два транспортных средства «ГАЗель» и «Ford» попали в серьезное ДТП.
Сообщается, что водителя «Ford» пришлось госпитализировать.
На видео кадрах заметно, как сигнальные огни машин полиции и бригады скорой помощи осветили улицу.
Пострадавший в результате аварии лежит прямо на дороге, над ним склонились люди. Мужчина ждал помощи медиков.
На данный момент не все подробности произошедшего известны, детали аварии выясняются.
Также gazeta.spb.ru писала, что авария в Петербурге на Богатырском оставила «Шкоду» без дверей.