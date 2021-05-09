Минувшей ночью в Петербурге Пять углов осветили мигалки скорых и полиции: страшная авария закончилась срочной госпитализацией водителя

В Петербурге в Центральном районе города случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован водитель одного из транспортных средств. Об этом сообщает «78.ru», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Центральном районе Северной столицы у Пяти углов произошла авария. Рано утром около четырех утра два транспортных средства «ГАЗель» и «Ford» попали в серьезное ДТП.

Сообщается, что водителя «Ford» пришлось госпитализировать.

На видео кадрах заметно, как сигнальные огни машин полиции и бригады скорой помощи осветили улицу.

Пострадавший в результате аварии лежит прямо на дороге, над ним склонились люди. Мужчина ждал помощи медиков.

На данный момент не все подробности произошедшего известны, детали аварии выясняются.

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