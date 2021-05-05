Авария в Петербурге на Богатырском оставила «Шкоду» без дверей

Авария в Петербурге на Богатырском оставила &#171;Шкоду&#187; без дверей
Пострадавшая иномарка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Пострадавшая маршрутка. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

В Приморском районе Северной столицы на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов случилась авария.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, как сильно пострадал автомобиль «Шкода» после столкновения. Иномарка почти лишилась передней двери со стороны пассажира. При этом заднюю дверь с той же стороны вообще оторвало.

Кроме этого «Шкоду» сильно помяло. Рядом лежат ее детали.

У второго участника ДТП — микроавтобуса — разбит весь «нос». Также пострадало и лобовое стекло, сбоку оно немного побито в мелкую крошку.

На данный момент нет сведений о пострадавших.

На фото, выложенных в группе, не заметны ни машина сотрудников Госавтоинспекции, ни машина бригады скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело, когда мужчина после ДТП так рассердился на автоледи, что угрожал ей убийством.

дтп новости СПб приморский район


 

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