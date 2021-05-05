Авария в Петербурге на Богатырском оставила «Шкоду» без дверей

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов случилась авария.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, как сильно пострадал автомобиль «Шкода» после столкновения. Иномарка почти лишилась передней двери со стороны пассажира. При этом заднюю дверь с той же стороны вообще оторвало.

Кроме этого «Шкоду» сильно помяло. Рядом лежат ее детали.

У второго участника ДТП — микроавтобуса — разбит весь «нос». Также пострадало и лобовое стекло, сбоку оно немного побито в мелкую крошку.

На данный момент нет сведений о пострадавших.

На фото, выложенных в группе, не заметны ни машина сотрудников Госавтоинспекции, ни машина бригады скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело, когда мужчина после ДТП так рассердился на автоледи, что угрожал ей убийством.