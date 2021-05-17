В Петербурге у отца Виктора Цоя угнали машину

В Петербурге у отца Виктора Цоя угнали машину
Около восьми утра, выйдя из дома, отец Виктора Цоя обнаружил, что автомобиля нет. Кадр из фильма "Игла"

В полицию Петербурга обратился отец Виктора Цоя — Роберт Максимович Цой. У него ночью угнали «Фольксваген» синего цвета. У автомобиля есть сигнализация и страховка. Ущерб составил 245 тысяч рублей.

В ходе расследования Роберт Максимович рассказал, что в час ночи приехал домой. Он припарковал машину, поставил её на сигнализацию и пошел домой. Около восьми утра, выйдя из дома, обнаружил, что автомобиля нет. Ключи от машины Цой не терял и никому не передавал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялась презентация «камня Цоя». В Санкт-Петербурге сегодня, 17 марта, состоялась презентация проекта «Камень Цоя». Мероприятие приурочили к 40-летию Ленинградского рок-клуба. Корреспондент Gazeta.SPb побывал в выставочном зале музея городской скульптуры и стал одним из первых, кто увидел удивительный объект.

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