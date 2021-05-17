В Петербурге у отца Виктора Цоя угнали машину

Около восьми утра, выйдя из дома, отец Виктора Цоя обнаружил, что автомобиля нет. Кадр из фильма "Игла"

Около восьми утра, выйдя из дома, отец Виктора Цоя обнаружил, что автомобиля нет. Кадр из фильма "Игла"

В полицию Петербурга обратился отец Виктора Цоя — Роберт Максимович Цой. У него ночью угнали «Фольксваген» синего цвета. У автомобиля есть сигнализация и страховка. Ущерб составил 245 тысяч рублей.

В ходе расследования Роберт Максимович рассказал, что в час ночи приехал домой. Он припарковал машину, поставил её на сигнализацию и пошел домой. Около восьми утра, выйдя из дома, обнаружил, что автомобиля нет. Ключи от машины Цой не терял и никому не передавал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялась презентация «камня Цоя». В Санкт-Петербурге сегодня, 17 марта, состоялась презентация проекта «Камень Цоя». Мероприятие приурочили к 40-летию Ленинградского рок-клуба. Корреспондент Gazeta.SPb побывал в выставочном зале музея городской скульптуры и стал одним из первых, кто увидел удивительный объект.