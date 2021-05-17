Появилось видео избиения семиклассника на детской площадке

Мальчика с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мальчика с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию Петроградского района Санкт-Петербурга обратилась 45-летняя женщина-менеджер с заявлением о том, что в 18.30 на территории детской площадки во дворе дома 13 по ул. Большая Зеленина неизвестный мужчина избил ее 14-летнего сына – учащегося городской гимназии.

Потерпевшего подростка с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу.

Этим же вечером у парадной дома 11/2 ул. Большая Зеленина полицейскими был задержан 33-летний директор коммерческой фирмы. Мужчина пояснил, что применил физическую силу, заступаясь за свою дочь, после того как потерпевший подросток задел ее качелями. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у отца Виктора Цоя угнали машину.