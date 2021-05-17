Дорогу на границе Петербурга и Ленобласти из-за кадастровых проблем никак не могут отремонтировать

Дорога «Красное Село–Гатчина–Павловск» вот уже несколько лет является печалью автомобилистов. Потому как уже недалеко от Красного села автомобильная дорога находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

Online47 сообщает, что все случилось из-за кадастровой неразберихи, тянущейся уже довольно долго. Однако Ленинградская область намерена решить эту проблему и регион уже принял меры.

При этом, в административных границах Красносельского района соседнего субъекта России движение якобы осложняется и на уровне бумажного формата. Так деньги на ремонт дороги еще даже не предусмотрены в бюджете.

Формально еще давно случились некие проблемы в кадастровых бумагах. Однако уже год назад выяснилось, что участок «Красное Село–Гатчина–Павловск» — до знака «Ленобласть» — как бы официально отнесли к Петербургу. Несмотря на это, стало известно, что оформление документов по этой проблеме заторможено.

В 47-ом же регионе за этот участок той же дороги, но с другой отметки уже крепко взялись. Работы начнутся со дня на день.

Стоит заметить, что главе области Александру Дрозденко люди жалуются на всю дорогу от Красного Села. При этом, ремонтировать покрытие, не относящееся к Ленобласти, Дрозденко не может.

Красносельской администрации неоднократно намекали на то, что настало время помочь с доведением бумаг до финала и заняться дорогой.

Ведь может быть и такое, что и в следующем году средства на ремонт своего участка этой дороги в Санкт-Петербурге могут не предусмотреть.

Граждан, которые активно пользуются дорогой сердит, что данная проблема списывается на «ковидные обстоятельства», потому как это якобы дает возможность перевести стрелки и отложить проблему.

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