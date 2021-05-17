Велошеринг: сколько стоит в Петербурге взять велосипед напрокат

Обычно велосипедисты в городской черте ездят в среднем со скоростью до 20 км/час. Фото: Baltphoto/Дарья

Обычно велосипедисты в городской черте ездят в среднем со скоростью до 20 км/час. Фото: Baltphoto/Дарья

Аренда велосипеда в СЕверной столице сейчас немного уступает по востребованности самокатам.

Peterburg2 собрала самые популярные сервисы и точки проката велосипедов в городе, посчитала среднюю стоимость.

SmartBike — это единственный общегородской сервис проката в Петербурга. В парке: более 2 тысяч велосипедов. Старт бесплатный. Стоимость проката по тарифу «Минутный»: 4 рубля в минуту. Главное преимущество в том, что точки проката находятся не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города. Для залога необходим паспорт.

У «Покатушкина» всего существует три точки по городу: у м. «Академическая», у м. «Пионерская» и на Парашютной улице. Стоимость проката — 200 рублей в час за катание на городском велосипеде.

Точки проката GPGarage находятся у м.»Крестовский остров» и у м.»Площадь Восстания». В аренду можно взять как горный, так и городской прогулочный с большим сидением. Стоимость проката: 350 рублей за 1 час. В выходные дни есть тариф «1 день» за 800 рублей

В пункте проката RentGo доступны к аренде спортивные и прогулочные велосипед. Для залога необходим паспорт или денежный залог. Стоимость проката: 300 рублей за 2 часа, 550 рублей за день.

«Велостанция» — это крупный пункт проката велосипедов, роликов, сноубордов и лыж в Санкт-Петербурге, расположенный рядом в 5 минутах от станции метро «Озерки». В залог принимают 5000 рублей или документ. Стоимость проката: 200 рублей за 1 час, 900 рублей за 1 сутки.

Петербургский велосипед дешевле самоката

Обычно велосипедисты в городской черте ездят в среднем со скоростью до 20 км/час. Значит на преодоление маршрута «Дворцовая площадь — Парк 300-летия Санкт-Петербурга» (от 9 до 14 км) понадобится около 25-30 минут. Непосредственно у Дворцовой площади находятся лишь велосипеды сервиса SmartBike. Сумма поездки получится 120 рублей (30 минут х 4 рубля). Напомним, что на самокате аналогичный маршрут выйдет в 300 рублей, на каршеринге: 225 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина создал самый высокий велосипед в мире.