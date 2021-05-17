КСП обнаружила нарушений на 17,5 млрд рублей за год

КСП обнаружила нарушений на 17,5 млрд рублей за год
КСП за прошлый год обнаружила нарушений на 17,5 млрд рублей. Фото: pixabay

Контрольно-счетная палата Петербурга в прошлом году выявила в городе 135 случаев нецелевого использования бюджетных средств.

В пресс-службе Законодательного Собрания, за прошлый год КСП провела в городе 19 контрольных и 237 экспертно-аналитических мероприятий и одно обследование. В результате было выявлено более 3 тыс. нарушений, недостатков и рисков на 17,5 млрд рублей. Отмечается, что 125 — случаи неэффективного использования бюджетных средств.

В результате проверок 65 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, вынесено 27 представлений органами прокуратуры и возбуждены два уголовных дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «Ленсвет» и его учредителя — городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.Проверка началась сегодня, 11 мая. Аудиторы оценят законность, эффективность и целевое назначение использования бюджетных средств за 2019-2021 годы.

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