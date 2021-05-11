КСП проверит деятельность «Ленсвета» и комитета по энергетике в Петербурге

Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «Ленсвет» и его учредителя — городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Проверка началась сегодня, 11 мая. Аудиторы оценят законность, эффективность и целевое назначение использования бюджетных средств за 2019-2021 годы. Ежегодно «Ленсвет» получает субсидии на содержание и ремонт уличного освещения, подсветки зданий.

В 2019 году Смольный выделил учреждению 2,1 млрд рублей, в 2020-м — 3,7 млрд рублей, а в 2021 планируется выделить 4,6 млрд рублей.

С 2006 года «Ленсвет» возглавляет Сергей Мителев. Учреждение обслуживает 2,4 тыс. объектов наружного освещения, 250 тыс. светильников, 94 тыс. опор уличного освещения и 6,5 тыс. километров сетей.

Проверка завершится 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской КСП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата нашла в МО поселок Лисий Нос нарушений на 48 млн рублей.