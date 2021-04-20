Контрольно-счетная палата нашла в МО поселок Лисий Нос нарушений на 48 млн рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга провела проверку формирования и исполнения местного бюджета МО поселок Лисий Нос за 2018-2020 годы.

Как сообщили в пресс-службе КСП, по итогам проверки выяснилось, что муниципалы допустили более 250 нарушений в бюджетно-финансовой сфере на общую сумму свыше 48 млн рублей. При этом ежегодный бюджет МО составляет порядка 100 млн рублей, из которых треть уходит на благоустройство территории округа.

Так, 17,4 млн рублей были потрачены на благоустройство территорий, которые не являются внутриквартальными. К примеру, в 2020-м в порядок привели пляж на Новоцентральной улице. На работы потратили 4 млн рублей, хотя такие расходы на относятся к вопросам местного значения. Также администрация потратила 14 млн рублей на ремонт проездов во дворах и пешеходных дорожек, что не входит в категорию текущего ремонта.

Кроме того, администрация допустила более 80 нарушений в сфере осуществления муниципальных закупок. Например, в прошлом году были оплачены работы по уборке и содержанию спортивной площадки, но работы так и не провели.

Помимо этого, в 2020-м потратили деньги на изготовление сувениров, которые хотели раздать на фестивале, но по факту никаких подарков не было.

Отчет о результатах проверки направили в ЗакСобрание, Смольный и прокуратуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарушения на десятки миллионов рублей в Исаакии, Фонде капремонта и районных администрациях: громкие результаты проверок КСП в Петербурге.