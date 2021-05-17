Пенсионер рассказал, как куриные мозги помогли дожить ему до 111 лет

Пенсионер рассказал, как куриные мозги помогли дожить ему до 111 лет
По словам мужчины, , дожить до 111 лет ему помогли куриные мозги. Фото: pixabay.com

Старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер раскрыл секрет своего долголетия.

По его словам, дожить до 111 лет ему помогли куриные мозги, которые он употребляет в пищу.

Он отметил, что сейчас люди едят слишком много еды и тем самым сокращают себе жизнь. Пенсионер посоветовал всем, кто хочет дожить до глубокой старости, есть только «хорошую еду».

«Я всегда жил на природе и ел в основном то, что выращивал в саду или на ферме», — цитирует его ABC.

Декстер Крюгер придерживается здорового образа жизни: каждый день он делает зарядку, не пьет и не курит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова. По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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