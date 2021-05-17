Названы районы-лидеры по темпам роста цен на жилье

За год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга выросла на 23%.

Средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» Петербурга составляет 168,9 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Дарко недвижимость».

Рост рост цен как в процентном, так и в абсолютном значении наблюдается в Петроградском районе. За год вторичный квадратный метр подорожал на 27,7% или на 69,8 тыс. рублей. В апреле 2021 года средний «квадрат» на Петроградской стороне оценивался в 252 тыс. рублей.

Динамика роста цен наблюдается Невский и Красногвардейский районы, в них стоимость квадратного метра выросла на 24,4 % и 23,6 % соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стоимость квадратного метра во вторичной недвижимости в Северной столице за февраль повысилась, в среднем, на 2,1%. Согласно результатам исследования аналитиков сервиса ЦИАН, по итогам февраля средняя цена “квадрата” во “вторичке” Санкт-Петербурга достигла 154 тысяч рублей, то есть, увеличилась на 2,1%.