Спасатели 5 часов тушили полыхающие дом и сарай в Луге

Спасатели 5 часов тушили полыхающие дом и сарай в Луге
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Лужском районе Ленобласти среди ночи загорелись дом и сарай. Спасатели тушили пламя пять часов.

Возгорание случилось в понедельник, 17 мая, на Солецкой улице в Луге. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:45. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в частном доме, а после перекинулся на соседнюю постройку.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на место происшествия оперативно прибыли 12 спасателей на трех спецмашинах. Они установили, что дом и сарай горели на общей площади 132 квадратных метра.

В 4:45 пожар был ликвидирован. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре в Лужском районе. Там спасатели полтора часа тушили дачу.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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