Спасатели полтора часа тушили дачу в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти в одном из садоводств среди ночи загорелся частный дом. Пожарные боролись с огнем полтора часа.

Возгорание случилось в понедельник, 17 мая, в садоводстве «Содружество», расположенном в массиве Мшинская. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного части в 4:18.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, к месту ЧП оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Они установили, что частный дом горел на общей площади 48 квадратных метров.

В 5:45 пожар был ликвидирован. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные за час потушили горящий дом в деревне Медный Завод.