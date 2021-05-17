Пожарные за час потушили горящий дом в деревне Медный Завод

Пожарные за час потушили горящий дом в деревне Медный Завод
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти среди ночи загорелся частный дом. Пожарные час боролись с огнем.

Возгорание случилось в понедельник, 17 мая, в деревне Медный Завод. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного части в 00:40.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, на место происшествия оперативно выехали восемь человек на двух пожарных машинах. Спасатели установили, что частный дом горел на общей площади 51 квадратный метр.

В 1:38 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью в многоэтажке на Северном проспекте полыхал балкон.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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