Ночью в многоэтажке на Северном проспекте полыхал балкон

В Калининском районе Петербурге произошел пожар. Спасатели тушили трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в понедельник, 17 мая, в доме №75 на Северном проспекте. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:09.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту происшествия оперативно прибыли 15 сотрудников на трех спецмашинах. Они боролись с огнем 40 минут. В 02:47 пожар был ликвидирован

В трехкомнатной квартире обгорел балкон на площади двух квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Латышских Стрелков горела квартира. Вспыхнула обстановка на балконе.