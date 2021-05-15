На улице Латышских Стрелков загорелась квартира

Вечером 15 мая в квартире дома 3 на улице Латышских Стрелков в квартире произошел пожар.
Сообщение о пожаре поступило в 19:16.
«Горит квартира на 11 этаже Латышских Стрелков. Все службы на месте. Идет тушение», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В 3-х комнатной квартире горела обстановка на балконе. Площадь пожара составила всего три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Справиться с огнем удалось в 19:42.
В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в Приморском и Петроградском районе города очевидцы заметили машины сотрудников пожарной охраны с мигалками.