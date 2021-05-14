В двух районах Петербурга активизировались шесть пожарных машин

В Петербурге в Приморском и Петроградском районе города очевидцы заметили машины сотрудников пожарной охраны с мигалками.

В Северной столице у станции метрополитена «Черная речка» собрались пожарные машины в количестве трех единиц. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Известно также, что машины служб пронеслись с с мигалками.

Однако очевидцы происходящего говорят, что на данный момент ничего не происходит. Транспортные средства просто стоят на месте.

Кроме того, аналогичная ситуация происходит и у станции метро «Петроградская». Около 16:00 там было замечено также три пожарные машины.

На данный момент неизвестно, по какой причине произошла мобилизация нескольких пожарных машин в двух районах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что названа причина пожара на Красносельском кладбище.