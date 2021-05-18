Беглов предложил объединить в одну квитанцию все платы за ЖКУ

Беглов предложил объединить в одну квитанцию все платы за ЖКУ
Беглов предложил объединять платежки, чтобы стало меньше платить, как и самой бумаги. Фото: pixabay

На заседании правительство Петербурга вместе с губернатором обсудили самые актуальные вопросы. На повестке дня оказался вопрос объединения квитанций за капремонт и электричество в единую. В начале месяца горожан возмутили возникли проблемы с ошибочными суммами.

Губернатор Александр Беглов отметил, что из-за того, что квитанций много от разных компаний, петербуржцы вынуждены платить по несколько комиссий, сообщает Смольный. Беглов предложил объединять платежки, чтобы стало меньше платить, как и самой бумаги.

Нужно объединить все платёжки, и комиссия станет минимальной, отметил глава города. Он сообщил и о том, что техсбой фонда капремонта, из-за которого людям ошибочно приходили огромные платёжки, исправили. Беглов попросил впредь такого не допускать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном пересмотрят схему платежей за капитальный ремонт.

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