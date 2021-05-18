Автобус встал на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы

Автобус встал на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 18 мая автобус заглох на углу Невского и Суворовского и заблокировал три полосы.

В результате образовалась пробка.

«На углу Невского и Суворовского проспектов сломался 181 автобус, перегородив 3 полосы. Общественный транспорт остановился, пропускают по одному», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В комментариях водители жалуются на пробку и ищут пути объезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими.

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