Энергетики вернули свет в дома Лужского района

«Ленэнерго» восстановило электроснабжение ряда домов в Лужском районе.

Специалисты провели восстановительные работы после технологического нарушения на линии 110 кВ, вызванного порывистым ветром, грозой и ливнем, сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго». С 20:15 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Вечером 18 мая на электросетях в Лужском районе Ленобласти произошла авария из-за сильного ветра и грозы. Без света осталась часть Луги и несколько поселков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.