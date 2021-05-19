Трое мужчина подозреваются в пытках и ограблении пастора

В Петербурге задержали подозреваемых в налете на дом пастора одной из евангелистских церквей. Его ограбили в апреле прошлого года.

Тогда злоумышленники проникли в частный дом в поселке Песочный. Они применили к находившемуся в постройке епископу физическую силу, пытали его, после чего похитили 3 тыс. евро, ювелирные изделия и скрылись с места происшествия.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 18 мая 2021 года стражи порядка задержали троих злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Петербурга и Ленобласти, 51, 50 и 48 лет.

Во время задержания у них изъяли патроны, средства мобильной связи, маски с прорезями для глаз, ружье, электрошокер, пять ножей, пистолет и банку с порохом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новом Девяткино злоумышленник обокрал таунхаус на полмиллиона рублей.